Hallo liebe Kinder! Wenn es jetzt im Frühjahr endlich wärmer wird, machen sich Frösche und Kröten auf zu einer Wanderung – zu einer langen und oft leider auch sehr gefährlichen Wanderung. Ihr Ziel ist das Wasser: also ein See oder Teich, wo sie dann ihre Eier ablegen können. Oft müssen die Tiere auf dem Weg dorthin aber auch viel befahrene Straßen überqueren. Tierschützer helfen ihnen aber dabei, ihr Ziel zu erreichen. Sie bringen Schutzzäune an und tragen die Frösche dann in Eimern über die Straße. Ein bisschen ist das also wie ein Shuttle Service. Richtig cool finde ich übrigens: Frösche machen sich in der Regel auf zu dem Ort, wo sie selbst aufgewachsen sind. Aus den neu gelegten Eiern schlüpfen dann Kaulquappen, aus denen später auch Frösche werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1