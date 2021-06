Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde! Hach, das ist doch mal richtiges Sommerwetter, oder? Da hat man richtig Lust auf Schwimmbad oder Eisessen. Wo wir von Eis reden: Das kann man übrigens ganz leicht selber machen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie es geht. Auch wenn es einfach ist, solltet ihr euch von einem Erwachsenen helfen lassen. Sicher ist sicher.

Man braucht tiefgefrorene Früchte (zum Beispiel Himbeeren) und Naturjoghurt. Je 100 Gramm Früchte braucht man etwa einen Esslöffel Joghurt. Die Früchte nicht auftauen, sondern zusammen mit dem Joghurt in den Mixer schmeißen oder mit dem Pürierstab mixen. Nach Geschmack süßen, zum Beispiel mit Honig, Zucker oder Agavensirup. Fertig! Das Eis ist ein bisschen flüssiger als an der Eisdiele, aber lecker fruchtig. Und selbst gemacht! Ihr müsst es sofort essen, denn einfrieren kann man es nicht. Aber es ist ja so schnell gemacht. Guten Appetit!