Schöner Glückspilz

Mit seinem leuchtend roten Hut und den weißen Tupfen fällt er sofort im Wald auf: der Fliegenpilz. Bewundern lässt sich der weltweit vorkommende Pilz besonders in der Zeit von September bis November. Jetzt haben Forscher das hübsch anzuschauende Gewächs zum „Pilz des Jahres 2022“ gewählt. Der Glückspilz! Verdient hat er es auf jeden Fall, denn er sieht nicht nur sehr schön aus, sondern ist neben Hufeisen oder dem vierblättrigen Kleeblatt ein beliebtes Motiv als Glücksbringer. Essen sollte man ihn jedoch nicht, denn der Fliegenpilz ist ein Giftpilz. Wer ihn verspeist, dem kann davon übel werden, auch Verwirrtheit kann der Pilz, den man oft in der Nähe von Birken findet, auslösen. Also lieber nur mit dem Auge bewundern, liebe Kinder!

