Schlechte Träume sind tabu

Ein Brillenbär kommt nachts herein – was will der denn? Er ist so riesengroß, dass man sich fürchten kann im Dunkeln. Und wenn er nur dasteht, weil er seine Brille nicht findet? Oder die Gespenster, die in Wahrheit bloß kommen, weil es in Kinderzimmern so schön warm und gemütlich ist.

Nervenkitzel garantiert

Ein bisschen Gruseln, ein kleiner Schauer, der einem beim Lesen über den Rücken läuft, das gefällt jedem Kind, wenn es am Ende einen raffinierten und spielerischen Dreh gibt, der den Nervenkitzel weg lacht. Meisterhaft schafft das Hanna Johansen in den gesammelten Gedichten in „Alphabet der Träume“ (dtv) mit ihren typischen Kinder-Gruselgestalten von A bis Z, die nachts ins Zimmer drängen.