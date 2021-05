Rockig statt fröhlich

Sei still und brav! So könnte man das italienische Lied «Zitti e Buoni» übersetzen. Dabei ist es weder das eine, noch das andere.

AdUnit urban-intext1

Am Samstag spielte die Rockband Måneskin aus Italien ihren Song beim Musik-Wettbewerb ESC. Die Abkürzung steht für Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest). Besonders die Zuschauer fanden das rockige Lied toll. Am Ende holte Italien den Sieg.

Für den deutschen Teilnehmer lief der Wettbewerb nicht so gut. Der Sänger Jendrik wurde Vorletzter. In seinem fröhlichen Lied «I Don't Feel Hate» geht es um Hass und was man dagegen machen kann.