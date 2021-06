Roboter-Hund soll Gefahren erkunden

Manche Menschen müssen an gefährlichen Orten arbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Plattformen mitten auf dem Meer, wo Gas gefördert wird. Forscher wollen aber versuchen, diese Arbeit sicherer zu machen.

Dazu benutzen sie nun ein speziellen Hund: einen Roboter-Hund. Der soll mit seinen Kameras und Sensoren gefährliche Orte erkunden und wichtige Informationen liefern. Hinzu kommt noch eine neue Technik, die genaue Bilder von der Umgebung erstellt. Auch Hindernisse soll der Hund erkennen, wie etwa Schutt auf einer Baustelle.

Diese Daten sollen dann Leute gleichzeitig an anderen Orten empfangen. Die sehen den Ort dann so als ob sie selbst dort wären. «Wir können testen, wie der Roboter Menschen unterstützen kann, die an gefährlichen Orten arbeiten», sagte einer der Forscher in Schottland. Denn dem Roboter machen die Gefahren nichts aus, genauso wenig wie etwa Regen und Staub.