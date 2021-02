Ein ganz dickes Lob an Euch: In den vergangenen Tagen sind so viele wunderschöne, kunterbunte Kunstwerke auf meinem Schreibtisch und in meinem E-Mail-Postfach „gelandet“ – dass ich ganz begeistert davon war. Und mich dazu entschieden habe, heute auf „Lesestoff“ zu verzichten, damit mehr Platz für Eure selbst gemalten Bilder bleibt. Wünsche Euch viel Spaß beim Bestaunen!