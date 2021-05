Regnerische Tage stehen Deutschland bevor

Der Sommer war nur kurz zu Besuch. Jetzt legt er wieder eine Pause ein. Wetter-Experten sagen: In Deutschland gibt es in den nächsten Tagen viel Regen. An manchen Orten kann es auch blitzen und donnern.

Am Donnerstag ist ein Feiertag, manche feiern auch den Vatertag. Viele Leute gehen an diesem Tag gerne wandern, weil sie nicht arbeiten müssen. Dieses Jahr sollte man sich für so einen Ausflug auf jeden Fall eine Regenjacke einpacken.

Die Temperaturen liegen oft nur bei 12 bis 14 Grad. Bis es wieder wärmer wird, brauchen wir etwas Geduld. Bis zum Anfang der nächsten Woche soll es bewölkt und regnerisch bleiben.