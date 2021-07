Raumstation wird aus der Flugbahn geschoben

Dieses Forschungslabor hat Wumms! Doch das war so nicht geplant.

Vor etwa einer Woche war eine Rakete zur Raumstation ISS gestartet. Sie hatte ein Forschungslabor dabei, in dem die Astronauten der ISS Versuche machen sollen. Nach der langen Reise durchs All kam das Labor am Donnerstagabend an. Kurz nach dem Andocken an die ISS feuerte der Antrieb des Labors jedoch unerwartet noch einmal. Das erklärte die Raumfahrtbehörde Nasa.

Dadurch wurde die Raumstation ein Stück aus der üblichen Flugbahn geschoben. Elf Minuten lang brach der Kontakt zwischen der Raumfahrtbehörde und den Astronauten ab. Den Fachleuten gelang es schließlich, die ISS in die Flugbahn zurückzubringen. Den Menschen an Bord passierte dabei nichts. Auch die Technik blieb heil.