Ratespiel im Supermarkt

Ich helfe ja immer gern, wo ich kann – als ein Freund mich letztens bat, für ihn Einkäufe zu erledigen, weil er selbst dafür keine Zeit hatte, sagte ich also sofort ja. Ich packte meine Tasche ein, ging fröhlich los, holte im Supermarkt seinen Einkaufszettel hervor – und stockte. Denn was da drauf stand, konnte ich beim besten Willen einfach nicht entziffern. So ein Gekritzel hatte selbst ich noch nicht gesehen! Einzelne Buchstaben meinte ich dann aber zu erkennen. Anfangsbuchstabe K? Können ja nur Karotten sein. Oder? In der Not reimte ich mir einfach zusammen, was mein Freund wohl haben wollte. Ein bisschen gestutzt hat er dann zwar, als er die Sachen zuhause auspackte... Naja, vielleicht sollte ich ihm nächstes Mal ein Diktiergerät besorgen!

