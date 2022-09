Puzzeln – Entdecken – Erleben

Das Wissenspuzzle „Was ist was Junior – Entdecke die Dinosaurier“ von Kosmos wurde im Rahmen des Deutschen Spielzeugpreises 2022 in der Kategorie „Alles fürs Kinderherz“ ausgezeichnet. Der Deutsche Spielzeugpreis ist der einzige von Verbrauchern mitabgestimmte Preis für Spielwaren im deutschen Raum und wird seit über 20 Jahren alljährlich für neue, innovative, hochwertige und pädagogisch sinnvolle Spielwaren vergeben.

Spielerisch die Welt der Dinosaurier kennenlernen – das ermöglicht das Wissenspuzzle „Was ist was Junior“ von Kosmos. Das Spielprinzip ist so simpel wie vielfältig. Eine kleine Geschichte führt Kinder ab fünf Jahren in das Thema ein, bevor das Wimmelbild als Puzzle zusammengesetzt wird. Dann heißt es: Willkommen in der Urzeit. Es gibt einiges zu sehen, denn hier tummeln sich lustige, kleine Raptoren, riesige Tyrannosaurier und vieles mehr. Mit kurzen Sachtexten zum Vor- oder Selbstlesen und passenden Spielideen lernen Kinder die Welt der Dinosaurier spielerisch kennen. Austauschbare Puzzleteile erwecken das Bild zum Leben und machen Entwicklungen, wie den Ausbruch eines Vulkans, nachvollziehbar.

Ob Suchspiele, Bastelvorschläge oder Informationstexte – auch nach mehrmaligem Puzzeln und Spielen gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Steckbriefe zu den Dinosauriern und ein Poster mit Zeitstrahl liefern zusätzliche Informationen und Anregungen, die Wissen vermitteln und die Konzentration trainieren. Weitere Ideen wie Entdeckerspiele in der Natur sind ebenfalls enthalten.

„Mit unseren Puzzle-Produkten wollen wir nicht nur unterhalten, sondern immer auch einen besonderen Mehrwert bieten“, erklärt Heiko Windfelder, Verlagsleiter Spielware bei Kosmos. „Das gilt für unsere Krimi- und Story-Puzzle genauso wie für die Wissenspuzzle, bei denen wir interessantes Sachwissen auf eine ganz spielerische Art vermitteln.“ Neben „Entdecke die Dinosaurier“ ist auch der Titel „Entdecke den Bauernhof“ als „Was ist was“-Wissenspuzzle erhältlich.