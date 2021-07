Prächtige Brücke mit vielen Bögen

Wahnsinn! Das dachten sich die Leute wohl vor 170 Jahren, als die Göltzschtalbrücke am 15. Juli eröffnet wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Denn mehr als 26 Millionen Ziegelsteine hatten die Bauarbeiter dafür verbaut. Die Brücke mit den vielen Bögen gilt als die größte Ziegelsteinbrücke der Welt.

Sie ist 600 Meter lang und 78 Meter hoch, also so hoch wie ein Hochhaus mit etwa 26 Stockwerken. So etwas zu planen und zu bauen, war für die damalige Zeit eine Meisterleistung.

Noch heute fahren die Züge aus Dresden und Leipzig in Richtung Nürnberg und München darüber. Die Brücke liegt im Bundesland Sachsen und führt über den Fluss Göltzsch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nun soll sie Weltkulturerbe werden. Ein Antrag ist schon gestellt. Sie könnte dann in eine weltweite Liste besonders bedeutender Bauwerke und Orte aufgenommen werden. Nun wird aber erst mal das Brückenjubiläum gefeiert.