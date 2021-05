Platte Nudeln nehmen Form an

Erst liegen die Nudeln platt und flach in der Packung. Doch beim Kochen verwandeln sie sich in tolle Spiralen, Röllchen oder Wellen. Diese Nudeln sind nicht etwa von einem Koch in einer Küche gemacht. Sie stammen aus einem Labor.

AdUnit urban-intext1

Die vorher flachen Nudeln verändern ihre Form, weil die Wissenschaftler auf bestimmte Art und Weise Rillen in den Nudelteig geprägt haben. «Die Seite mit den Rillen dehnt sich weniger stark aus als die glatte Seite, wodurch sich die Nudeln in Form bringen», erklärte einer der Forscher.

Und wozu das Ganze? Die Forschenden haben sich überlegt, wie man bei der Verpackung und beim Transport sparen könnte. Die zunächst platten Nudeln nehmen nicht einmal halb so viel Platz weg wie herkömmliche Nudeln.