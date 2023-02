Pat’s Geschichte

Immer wieder kann ich nur staunen über unsere Tierwelt – und über die tollen Geschichten, die manchmal auch richtig faszinierende Rekorde beinhalten. So wie die Geschichte von Pat. Die kleine Maus hat es jüngst mit einem Alter von sage und schreibe neun Jahren und 210 Tagen ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Das Nagetier, das im Zoo von San Diego lebt, ist demnach die älteste lebende Maus in menschlicher Obhut. Die Pazifische Taschenmaus – übrigens benannt nach „Star Trek“-Schauspieler Patrick Stewart – kam am 14. Juli 2013 in dem Zoo auf die Welt. Zum Vergleich: Normalerweise – und in der freien Natur – liegt die durchschnittliche Lebenserwartung einer Pazifischen Taschenmaus bei gerade mal ein bis zwei Jahren. In menschlicher Obhut kann sie üblicherweise bis zu sechs Jahre alt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1