Passende Farben suchen und regieren

Schwarz und Rot, vielleicht noch Grün dazu? Oder doch lieber Gelb? Die Nachrichten klingen gerade bunt wie ein Tuschkasten. Doch tatsächlich sind mit den Farben in den Berichten Parteien gemeint: Welche Farbe oder Partei passt zu wem, ist die Frage.

Der Grund für die Farbspiele ist die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Dieses Bundesland liegt im Osten Deutschlands. Am Sonntag wurde dort über die neue Regierung abgestimmt. Es war die letzte Wahl in einem Bundesland, bevor im September in ganz Deutschland gewählt wird.

Gewonnen hat Reiner Haseloff von der Partei CDU, er kann Ministerpräsident bleiben. Allerdings hat die CDU nicht genug Stimmen, um allein zu regieren. Sie braucht andere Parteien, damit die Regierung eine Mehrheit hat. Das nennt man Koalition.

Jetzt kommen die Farben ins Spiel, denn die stehen jeweils für eine Partei: Für die CDU ist das Schwarz. Rot ist die SPD und Grün die Grünen. Bisher haben die drei zusammen regiert. Doch nun hat die FDP wichtige Stimmen gewonnen. Ihre Farbe ist Gelb. Mit ihr zum Beispiel könnte eine neue Regierung schwarz, rot, gelb aussehen.

Es geht natürlich nicht wirklich um das Aussehen! Wichtig ist, ob die Parteien sich bei verschiedenen Themen einigen können. Denn so eine Zusammenarbeit soll einige Jahre funktionieren. Deshalb werden Reiner Haseloff und CDU jetzt mit mehreren Parteien sprechen, ob und wie das passen könnte. «Entscheidend ist, dass man viele Gemeinsamkeiten in den Koalitionsvertrag kriegt», sagte er.

Allerdings wird die CDU nicht mit allen Parteien in diesem Tuschkasten reden. Blau geht für sie gar nicht. Die Farbe steht für die Partei AfD. In Sachsen-Anhalt bekam sie zwar die zweitmeisten Stimmen. Aber mit der AfD wollen die CDU und die anderen Parteien nichts zu tun haben. Sie finden zum Beispiel, die AfD vertritt Ansichten, die viele Menschen ausgrenzen. Auch die dunkelrote Linkspartei wird wohl nicht zu Gesprächen eingeladen.

