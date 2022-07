Party mit Abkühlung

Hallo liebe Kinder! Seid ihr auch so am Schwitzen? Ich bin gerade unterwegs zu der Geburtstagsfeier von einem Freund. Und weil es so heiß ist, hatte ich eine Idee: Ein Wasserbomben-Rennen wäre jetzt genau das Richtige. Deshalb habe ich – neben meinem Geschenk für das Geburtstagskind – noch einen ganzen Haufen Wasserballons eingepackt. Die füllen wir dann gleich alle zusammen mit Wasser. Wir teilen uns in zwei Mannschaften auf, jeder Spieler bekommt einen Kochlöffel und muss darauf eine Wasserbombe zur Ziellinie bringen, ohne dass diese kapputt geht. Es geht dabei also nicht unbedingt um Schnelligkeit, sondern um Konzentration – was einen bestimmt auch ins Schwitzen bringt. Aber: Zum Spiel gehört ja auch die Abkühlung ... das wird ein Heidenspaß!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1