Panzer rollen zur Hilfe

So etwas sieht man nur selten in Deutschland: Panzer, die auf einer Straße fahren. Derzeit sind aber im Westen von Deutschland Bergepanzer der Armee unterwegs. Auch schwere Lastwagen, Radlader, Transporthubschrauber und Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Die Soldatinnen und Soldaten helfen im Kampf gegen das Hochwasser dort.

Die Bundeswehr darf in Deutschland aber nicht ständig eingesetzt werden. Das geht nur als Ausnahme, also etwa eine Naturkatastrophe oder ein schweres Unglück. In so einem Fall können zum Beispiel Städte die Bundeswehr um technische Hilfe bitten. Dann kommen Soldatinnen und Soldaten, um etwa in Not geratene Personen zu bergen. Ihre Waffen dürfen sie in solchen Hilfseinsätzen natürlich nicht benutzen.