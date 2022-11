Ordnung halten ist nicht schwer

Hallo Kinder, in einer mir bekannten Eichhörnchen-Familie gab es in letzter Zeit viel Streit, weil Mama und Papa Eichhörnchen es in ihrem Zuhause gern ordentlich mögen – ihre drei Kinder aber absolute Chaoten sind. Fips lässt seine Spielsachen überall liegen, Fiffis Zimmer ist mit ihren vielen Stofftieren geradezu vollgestopft, und Flecki malt für ihr Leben gern – auch mal an der Wand. Da habe ich den Lieben mal ein paar Aufräum-Tipps gegeben: Für Fips habe ich eine große Kiste mitgebracht, in der er all seine Spielsachen verstauen kann, in Fiffis Zimmer habe ich im Handumdrehen neue Regale an der Wand angebracht, und Flecki hat eine Zaubertafel bekommen, auf die sie immer wieder neu etwas malen kann. Und so haben die Drei schnell gelernt: Ein bisschen Ordnung ist gar nicht so schwer!

