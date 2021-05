Noch mal abstimmen?

Schottland: Der Name klingt nach einem eigenständigen Land. Doch das stimmt gar nicht. Schottland ist ein Teil eines größeren Staates, nämlich von Großbritannien. Zu Großbritannien gehören neben Schottland auch noch die Teile England, Wales und Nordirland dazu.

Vor wenigen Tagen wurde in Schottland ein neues Parlament gewählt. Am Wochenende war klar: Die Partei SNP holte die meisten Stimmen. Diese Partei würde Schottland gerne zu einem eigenen Land machen. Dann wäre der Teil unabhängig von Großbritannien. Schon vor rund sieben Jahren stimmten die Menschen in Schottland darüber ab. Damals entschied sich die Mehrheit: Wir wollen Teil von Großbritannien bleiben.

Die SNP würde nun gerne noch einmal abstimmen lassen. Die Partei meint: Sie hat so viele Stimmen bei der Wahl bekommen, weil sich die Menschen die Unabhängigkeit wünschen. Der Premierminister von Großbritannien findet aber: Alles soll so bleiben wie bisher. Schließlich seien die Landesteile von Großbritannien ein gutes Team.