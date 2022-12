Neues Sams-Buch als Geburtstagsgeschenk

Paul Maar feiert am 13. Dezember 2022 seinen 85. Geburtstag und schenkt seinen Lesern ab sieben Jahren ein neues Sams-Buch „Das Sams und die große Weihnachtssuche“ (Oetinger Verlag).

„Ich wollte eine Samsgeschichte für eine Weihnachts-Anthologie schreiben. Die Geschichte wurde länger und immer länger – bis ich dachte: Da kann ich eigentlich ein neues Buch daraus machen“, erklärt Paul Maar die Entstehungsgeschichte des elften Sams-Bandes. Auf die Frage, ob sich seine Beziehung zum Sams über die Jahre – der erste Band ist 1973 erschienen – verändert habe, antwortet der Autor: „Eigentlich nicht. Es ist mir immer nah geblieben.“

Und darum geht es in dem neuen Sams-Band: Würstchenketten im Christbaum, Weihnachtslieder mit Saxophonbegleitung, jede Menge Geschenke und eine ganze Horde Samse. Besser hätte sich das Sams seinen allerersten Weihnachtsabend gar nicht vorstellen können. Und genauso soll es am ersten Weihnachtstag bitte schön auch weitergehen. Das Mini-Sams soll zurück in die Menschenwelt kommen. Das Sams, Papa Taschenbier und sogar Frau Rotkohl vermissen es so sehr. Aber der Zauberspruch, den sich das Mini-Sams merken muss, um zurück in Papa Taschenbiers Zimmer zu gelangen, ist einfach zu kompliziert. Und so erlebt das Mini-Sams ganz unverhofft einen ganz und gar abenteuerlichen und sehr lustigen Weihnachtstag.

Mit sechs Millionen verkauften Sams-Büchern ist das Sams Paul Maars erfolgreichste Kinderbuchreihe. Viele Leser hat das Sams begleitet, seitdem sie lesen können. Die Fans der ersten Stunde haben nun selbst Kinder – und immer noch sind die Sams-Bücher mit ihrem feinen Witz, vielen Reimen und der richtigen Portion Anarchie hochaktuell. Das Sams ist kein Mädchen, aber auch kein Junge. Paul Maar sagt dazu: „Ich meine: Das Sams ist divers.“