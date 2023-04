Neuer Besuch im Garten von Monika Häuschen

So manches erstaunliche Tier war schon Gast im Garten von Monika Häuschen und ihren Freunden, dem Regenwurm Schorsch und dem gelehrten Graugänserich Günter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber noch keines war so dreist, wie die Wanderratte Ratzfatz.

Auf der Suche nach einem Abenteuer

Zuerst wirkt er wie ein frecher und obercooler Geselle, aber Ratzfatz entpuppt sich bald als rüpelhafter Rattenbandenchef. Er nimmt sich einfach, was er braucht, ohne Rücksicht auf andere und will den Garten allein für sich und seine Familie beanspruchen. Schorsch fühlt sich angezogen von dem verwegenen Schlitzohr. Er will lieber ein großartiges Abenteuer erleben und mit den Wanderratten hinaus in die Welt ziehen, statt mit Monika und Günter Rätselraten zu spielen. Was hält ihn auch hier im Garten? Von Günter wird er ohnehin nur beleidigt und belehrt. Monika und Günter verdächtigen ihn sogar, Unordnung im Garten angerichtet zu haben. Dabei war es Ratzfatz, der überall herum gewühlt und geplündert hat. Schorsch fühlt sich zu Unrecht beschuldigt und unfair behandelt. Er lässt sich von Ratzfatz herumkommandieren, in der Hoffnung, dass die Wanderraten ihn mit auf eine große Abenteuerreise nehmen. Nachdem es im Garten nichts mehr zu fressen gibt, plant der Rattenclan seine Weiterreise, um ein neues Revier zu suchen. Monika und Günter befürchten das Schlimmste: Ob Schorsch sich der Rattenbande anschließt und auswandert?

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Literatur Benjamin von Stuckrad-Barre geht mit "Noch wach?" auf Lesetour Mehr erfahren

Universal Music Family Entertainment / Karussell veröffentlichte jüngst die 67. Hörspielfolge von Autorin Kati Naumann, der Erfinderin der Erfolgsserie „Die kleine Schnecke Monika Häuschen“. Für die Folge „Warum wandern Wanderratten?“ konnte der Komiker und Schauspieler Ingo Appelt als Gastsprecher der Ratte Ratzfatz besetzt werden. Kleine Hörspielfans ab dreiJahren dürfen sich ebenso wie erwachsene Freunde des gepflegten Humors auf dieses einzigartige Hörvergnügen freuen.