Liebe Kinder, es ist vollbracht: mein Zuhause ist bis in die hinterste Ecke sauber, das Osterfest kann kommen. Weil nämlich Ostern auch für Neubeginn und Aufbruch steht, habe ich Frühjahrsputz gemacht – meine Mutter hat darauf bestanden... Zugegeben: Meine Begeisterung, mein Zimmer richtig aufzuräumen und zu putzen, hielt sich in Grenzen. Aber ich muss sagen, die Arbeit hat sich gelohnt. Zum einen habe ich vieles wiedergefunden. In Bettritzen, zwischen Regalen oder unter dem Teppich hatten sich die Sachen versteckt. Zum anderen ist mal wieder alles da, wo es hingehört. Und zudem riecht das Zimmer so schön frisch und sauber. Das soll jetzt auch so bleiben, habe ich mir fest vorgenommen. Zur Not steht ja im kommenden Jahr wieder der Frühjahrsputz an. Euch allen wünsche ich jetzt viel Freude beim Eiersuchen und herzlichen Dank an diejenigen, die mit ihren Werken zu dieser kunterbunten Osterseite beigetragen haben!

