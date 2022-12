Nashorn und Zebra

Liebe Kinder, es gibt Geschichten, da kann einem einfach nur warm ums Herz werden. Wie zum Beispiel die von dem Zebra und dem Nashorn, die beste Freunde sind. Beide wurden vor etwa einem Jahr in Südafrika von Rangern gerettet. Zebra Modjadji war nach einem heftigen Sturm verletzt aufgefunden worden. Daisy war ebenfalls allein und verletzt, und so brachten die Ranger auch das Nashornjunge in eine Tierpflegeeinrichtung – die gleiche, wo sich zu dieser Zeit auch Modjadji erholte. Auf ihrem mit Heu gepolsterten Schlafplatz in der Intensivstation schmiegten die beiden Tierbabys sich Nacht für Nacht ganz eng aneinander. Wenige Wochen später begannen Daisy und Modjadji, gemeinsam ihre Milch aus dem Fläschchen zu trinken, und tollten zusammen auf dem Gelände herum. Seither ist das ungewöhnliche Paar unzertrennlich. Die Chefin der Tierpflegeeinrichtung sagt: „Ich glaube, die beiden denken, sie sind Zwillinge. Nur dass die eine gestreifte Pyjamas trägt.“

