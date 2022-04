Name für neue Tierart

Hallo liebe Kinder! Da ist der US-Sängerin Taylor Swift aber eine wirklich ungewöhnliche Auszeichnung zuteil geworden. Das gibt es wahrlich nicht alle Tage! Künftig trägt nämlich eine Tausendfüßer-Art ihren Namen. Wissenschaftler haben die „Nannaria swiftae“ in den USA entdeckt. Einer der beteiligten Biologen, Derek Hennen, ist ein großer Fan der Sängerin – deshalb hat er sich den Namen ausgedacht. Und so bekam das 22 Zentimeter lange Tier den Namen „Swift Twisted-Claw Millipede“ verpasst – zu deutsch in etwa: „Verdrehte-Krallen-Tausendfüßer Swift“. So gut passen Wissenschaft und Popmusik manchmal zusammen, was? Erstaunlich!

