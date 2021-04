Nachts mit dem Hubschrauber retten

Wenn in den Bergen jemand Hilfe braucht, kommt die oft mit dem Hubschrauber. Das geht schnell, ist aber manchmal gar nicht so einfach für die Piloten. Schwierig sind zum Beispiel Rettungen in der Nacht.

«Das ist die höchste Kunst der Fliegerei», sagt Joachim Walzik. Er leitet die Hubschrauber-Staffel im Bundesland Bayern. Immer häufiger müssen die Rettungskräfte dort nachts ausrücken und Menschen helfen, die in den Alpen unterwegs sind. «Manche Leute laufen einfach, bis sie nicht mehr können, und zücken dann das Handy, damit wir sie abholen», erzählt Joachim Walzik.

Eine Nachtwanderung hätten die meisten Leute nicht geplant. Sie würden von der Dunkelheit überrascht. Polizei und Bergwacht raten deshalb, Wanderungen und Skitouren sorgfältig vorzubereiten. Dabei sollte man auch an das Wetter und die eigene Fitness denken.