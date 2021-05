Nach dem Sturm wird's wieder sonnig

Bäume kippten um, Bauzäune wirbelten umher und ein Trampolin wehte auf ein Bahngleis. Die Feuerwehr hat gerade in vielen Regionen Deutschlands viel zu tun gehabt. Der Grund ist das Sturmtief Eugen mit seinen heftigen Wind- und Sturmböen.

Wind kann ziemlich zerstörerisch sein. Darauf weisen Wetterexperten hin. Bei Böen zum Beispiel weht der Wind nicht immer in gleicher Stärke. Das wiederum kann starre Gegenstände wie Bäume so stark zum Schwanken bringen, dass diese abknicken oder mit den Wurzeln aus dem Boden gerissen werden.

Gummistiefel und Regenjacke solltest du auch in den kommenden Tagen parat haben. Denn das Wetter bleibt sehr wechselhaft. Es wird viel regnen und auch noch stürmen. In den Alpen soll es sogar schneien.

Am Wochenende soll an vielen Orten in Deutschland aber wieder die Sonne scheinen. Rechtzeitig zum Muttertag!

