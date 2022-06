Mutmacher für die ganz Kleinen

Mit liebevollen Zeichnungen und humorvollen Texten vermittelt das Pappbilderbuch „Der kleine Floh kann noch nicht so“ (360 Grad Verlag) Kleinkindern und Kindern wichtige Werte wie Freundschaft, Mut und Zusammenhalt: Zu klein für dies, zu ängstlich für das? Unsinn, der kleine Floh kann viel mehr als alle denken: Mutig ausprobieren ist sein Ding, selbst wenn vielleicht nicht immer alles rund läuft und er einen zweiten Anlauf benötigt.

Jedes Kind gleich wertvoll

Autorin und Schauspielerin Sarah Kim Gries zeigt Kindern zwischen eineinhalb und drei Jahren auf 26 Seiten , dass jedes Kind – unabhängig von Aussehen, Herkunft, Religion oder individuellen Fähigkeiten und Interessen – gleich wertvoll ist.

Ermutigend erzählt und urkomisch von der Illustratorin Sophie Lucie Herken in Szene gesetzt, die bereits „Lale LU sucht seinen Schlaf“ für den 360 Grad Verlag illustriert hat.

Herzen der Fans erobert

Sarah Kim Gries ist Schauspielerin, Mutter und Alltagsheldin. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Köln und teilt Erlebnisse und Gedanken ihres Lebens auf Instagram unter @Sarah_Superheld. Die gelernte Mediengestalterin gründete 2021 mit ihrem Mann das gemeinsame Modelabel Doted On. Bereits in ihren Kindheitsjahren eroberte sie die Herzen ihrer Fans als Vanessa in den erfolgreichen Verfilmungen der Bestsellerserie »Die wilden Kerle« (2003-2016).

Halb, halb

Sophie Lucie Herken ist halb schwedisch und halb deutsch. Halb Kind und halb Erwachsener. Halb Grafikdesignerin und halb Illustratorin. Jeweils beides mag sie von Herzen gern. Sie liebt süße Dinge mit einer dunklen Seite.