Das coole Großstadtleben aufgeben und aufs Land ziehen? Die Zwillinge Martha und Mischa sind sich ausnahmsweise mal einig: Das geht gar nicht. Zumal sie in einem alten Gruselhaus in irgendeinem öden Kaff am Ende der Welt wohnen sollen... aber ihr neues Leben wartet mit einigen Überraschungen auf, in dem Tiere eine Hauptrolle spielen und die Zwillinge ihren Mut unter Beweis stellen.

In „Der Wald heult – Ein Fall für Martha & Mischa“ (Leykam Verlag) erzählen Petra Hartlieb, Österreichs bekannteste Buchhändlerin, und Hubert Flattinger einen spannenden Tierschutzkrimi für Kinder ab acht Jahren.

Schauerliches Wolfsgeheul

Mit dem alten Haus mitten in der Natur geht für die Eltern ein Lebenstraum in Erfüllung. Als sie den Zwillingen Knall auf Fall mitteilen, dass sie aufs Land ziehen,finden die beiden das Ganze einfach nur komplett blöd. Aber dann erweist sich das Leben dort als gar nicht so schlecht: Die Pommes im Schwimmbad schmecken eigentlich ganz gut und es gibt sogar ein paar Kinder in ihrem Alter. Neben Schauergeschichten, Waldexpeditionen und Lagerfeuer haben die Zwillinge bald kaum noch Zeit, ihrem alten Leben nachzutrauern. Die Sommerferien beginnen, aus dem Wald dringt schauerliches Wolfsgeheul, und Martha, Mischa und ihre neuen Freunde entdecken Dinge, die ihnen keine Wahl lassen: Sie müssen handeln, denn das Wohl mehrerer Hunde steht auf dem Spiel.

Ein fesselndes Kinderbuch mit Potenzial zum Tierkrimi – spannend erzählt und wunderschön illustriert von Ulrike Halvax.