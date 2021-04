Münze ist ein Schwergewicht

Sammelst du Kleingeld? Zum Beispiel in einem Sparschwein? Dann weißt du, dass eine größere Menge Münzen ganz schön schwer sein kann. Aber so viel wie diese Münze hier wiegen deine Münzen bestimmt nicht.

AdUnit urban-intext1

Die Goldmünze wurde im Land Großbritannien gemacht. Sie hat einen Durchmesser von 20 Zentimetern und wiegt zehn Kilogramm! Das ist ungefähr so groß wie ein kleiner Teller, aber etwa so schwer wie ein Eimer mit zehn Litern Wasser.

Auf der Münze ist die britische Königin Elizabeth II. zu sehen. Außerdem sind Tiere und Fabeltiere wie ein Löwe, ein Drachen oder ein Einhorn darauf. Damit die ungewöhnliche Münze auch so schön glänzt, wurde sie gründlich poliert. Das hat ganze vier Tage gedauert, hieß es in einer Meldung am Donnerstag.