Mit Hilfe des Windes

Herbstzeit ist Drachenzeit! Aber: Was so leicht und nach viel Spaß klingt, muss einem erstmal gelingen. Zunächst einmal braucht ihr einen Drachen – aber bitte den richtigen! Einer, der nicht zu schwer für euch ist – und natürlich auch cool aussieht. Am besten lasst ihr den Drachen auf einer Wiese steigen. Von Strommasten oder Bahnschienen haltet euch unbedingt fern! Stellt euch so hin, dass ihr den Wind im Rücken spürt, legt den Drachen vor eure Füße, geht ein paar Schritte rückwärts und ruckelt vorsichtig an der Schnur ... und schon hebt er ab, euer Drache! Viel Spaß beim Ausprobieren!

