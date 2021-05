Mit Handzeichen Politiker benennen

Etwas erzählen, das klappt auch anders als mit dem Mund. Gehörlose Menschen etwa reden mit den Händen, dem Gesichtsausdruck und der Körperhaltung. Das heißt Gebärdensprache.

Manchmal braucht man dafür auch neue Zeichen. Zum Beispiel, weil neue Leute bekannter werden. Man kann einen Namen zwar in Gebärdensprache buchstabieren. Einfacher ist es aber, wenn ein Zeichen für eine Person steht.

Gerade überlegen Gehörlose in Deutschland, wie das für die Politikerin Annalena Baerbock aussehen soll. Über die wird gerade viel geredet. Denn sie will die nächste Regierungschefin von Deutschland werden.

Eine Idee ist eine Mischung aus den Zeichen für die Tiere Bär und Bock. Eine andere ist eine springende Handbewegung am Ohr. Denn die Politikerin springt gern Trampolin, auch der Bock würde drinstecken.

Was es am Schluss wird, entscheidet aber niemand allein. Meist ergibt sich mit der Zeit, welche Idee bei Gehörlosen am besten ankommt.