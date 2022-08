Mit „häfftig“ guter Laune in die Grundschule

Das Schuljahr 2022/2023 geht schon bald los. Und deshalb verlosen die Fränkischen Nachrichten diese Woche in Kooperation mit dem Häfft-Verlag tolle Starter-Sets für Grundschüler bestehend aus einem Hausaufgabenheft 2022/2023, einem Freundebuch für die ersten Schulklassen und einem Turnbeutel.

Jeder von uns erinnert sich gerne an die große Schultüte, den ersten Schulranzen, die Einschulungsfeier, den aufregenden Wandertag oder auch an die neuen besten Freunde. Wenn diese Momente von den Kindern selbst festgehalten werden, hält man mit dem tierisch guten Freundebuch einen richtigen Schatz in der Hand. Hier können sich ABC-Schützen so richtig kreativ austoben: Einkleben, Malen, Aufschreiben. Das Album ermöglicht unbegrenzte Kreativität und Ideenreichtum – lebhafte Erinnerungen für später.

Kluge Funktionalität

Mit dem Grundschul-Hausaufgabenheft 2022/2023 kommen große und kleine Kinder selbstständig und unbeschwert durch das neue Schuljahr. Denn die bärenstarken Lernfreunde des Häfft-Verlages stecken voller nützlicher Planungs-Hilfen, die die Hausaufgaben-Organisation für Grundschüler spürbar erleichtern.

Mit dem brandneuen Turnbeutel im Häfft-Stil können alle Sportsfreunde auch im Schulalltag aktiv bleiben. Der marineblaue Turnbeutel spiegelt die volle Energie wieder, die für diesen Sommer angesagt ist. Durch die hochwertige Verarbeitung kann man alles sicher und sorglos transportieren. Egal wo man ist, der Turnbeutel ist ein wahrer Hingucker für alle Häfft-Fans.

Der Schülermedienexperte Häfft-Verlag unterstützt seit über 30 Jahren Schüler dabei, ihren Schulalltag (gut gelaunt) zu koordinieren. Inzwischen umfasst das Sortiment neben dem Klassiker „Hausaufgaben-Häfft“ und Schülerplaner auch elegante Timer für den Berufs- und Familienalltag. Das Schulsortiment des Häfft-Verlags verbindet kluge Funktionalität mit altersgerechtem Design und der richtigen Prise Unterhaltung. Mehr Informationen unter: www.haefft-verlag.de