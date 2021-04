Metallteile werden zu riesiger Wippe

Noch sind es viele graue Metallteile in einer großen Halle. Doch schon bald soll aus ihnen ein Denkmal in Form einer riesigen Wippe zusammengebaut werden. Das Denkmal wird dann in Berlin, der Hauptstadt von Deutschland stehen.

Dafür muss es aber noch umziehen. Die Einzelteile werden in einer Gemeinde im Bundesland Nordrhein-Westfalen gebaut.

Das Denkmal soll an die Einheit von Deutschland erinnern. Früher zog sich nämlich eine Grenze durch Deutschland. Das Land war geteilt in zwei deutsche Staaten. Die Regierung im Osten ließ die Grenze streng bewachen. Die Menschen durften sie ohne Erlaubnis nicht überqueren. Vor über 30 Jahren schlossen sich beide Teile von Deutschland dann wieder zusammen.

Nächstes Jahr soll das Einheitsdenkmal mit dem Namen «Bürger in Bewegung» eröffnet werden. Man soll auf der Wippe laufen können. Sie neigt sich dann, wenn mehr Menschen auf einer Seite stehen.

