Mehrere deutsche Fußballer im Finale

Drei deutsche Fußballer haben am Mittwoch mit ihrer Mannschaft einen großen Erfolg erreicht. Sie heißen Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger. Die drei spielen aber nicht für einen deutschen Verein. Sie tragen das Trikot des FC Chelsea in Großbritanniens Hauptstadt London.

AdUnit urban-intext1

Am Mittwochabend gewannen sie gegen Real Madrid mit 2:0. Damit steht Chelsea im Finale der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Das Turnier ist der wichtigste Pokal für Vereine im europäischen Fußball.

Das Finale wird am 29. Mai in Istanbul in dem Land Türkei ausgetragen. Dort trifft Chelsea auf eine andere englische Mannschaft: Manchester City. Bei Manchester spielt der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan. Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger treffen also auf ihren Mitspieler aus der deutschen Mannschaft.