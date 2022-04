Ganz neu ist das Kinderliederalbum „Mehr Mehr Mehr. Kinderlieder“ von Pauken und Planeten bei Oetinger audio erschienen. Mit ihrem Song „Bling Ding“ auf „Unter meinem Bett 5“ wurden Naima Husseini und Christopher Noodt bekannt. Jetzt kommen sie mit Pauken und Planeten in die Kinderzimmer. Wer die Ohrbooten, Mark Forster oder Kikaninchen kennt, der könnte Naima und Christopher schonmal irgendwo begegnet sein. Die beiden machen bereits seit langer Zeit zusammen Musik, geben Konzerte und veröffentlichen Platten. Kindermusik gehört noch nicht so lange zu ihrem Repertoire, aber da beide mittlerweile Familien haben und ihr Song „Bling Ding“ auf dem Sampler „Unter meinem Bett 5“ ein voller Erfolg war, gibt es nun ein ganzes Kinderlieder-Album mit tanzbaren Songs, die Lebensfreude transportieren und dabei auch kontroverse Themen behandeln. Pauken & Planeten umschiffen Kindermusik-Klischees und nehmen ihr Publikum ernst. Das ist Kindermusik auf Augenhöhe, von Kindsköpfen für Menschen mit Herz und Hirn, egal wie alt sie sind. Moderne Texte, mal herrlich quatschig, mal anspruchsvoll mit coolen, tanzbaren Beats. Und weil die beiden Künstler keine Unbekannten in der Musikszene sind, machen Top-Gäste wie Dota Kehr, Laing und D!E GÄNG gerne mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1