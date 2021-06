Mehr für Fußgänger und Radfahrer tun

Auf dem Fahrrad einen Helm tragen. Gut nach rechts und links schauen, wenn man über die Straße geht: Beides hilft, um sicher durch den Straßenverkehr zu kommen. Doch nicht immer reicht das. Manchmal passieren trotzdem Unfälle. Dagegen wollen Politikerinnen und Politiker mehr tun. Sie sagen: Besonders für die Radfahrer und Fußgänger soll in den nächsten Jahren etwas verbessert werden. Bis 2030 sollen deshalb verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden.

In einem Bericht vom Mittwoch steht zum Beispiel, dass mehr Busse und Lastwagen mit sogenannten Abbiege-Assistenten ausgerüstet werden sollen. Solche Systeme helfen den Fahrern vor dem Abbiegen zu erkennen, ob jemand im Weg ist. Außerdem soll es für Radfahrer zum Beispiel neue Schnellwege zwischen verschiedenen Städten geben. So kommen sie sicherer und schneller ans Ziel, als wenn sie auf Nebenstraßen ausweichen müssen. All das soll dabei helfen, dass weniger Menschen im Verkehr sterben.