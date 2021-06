Masken noch nicht in den Schrank packen

Maske in der Schule, Maske im Zug, Maske im Supermarkt. Bisher sollen die Menschen oft eine Maske gegen das Coronavirus tragen. Einige Politiker meinen: Jetzt reicht's damit, lasst uns die Masken wegpacken. Schließlich steckten sich in den vergangenen Wochen immer weniger Menschen mit dem Virus an.

AdUnit urban-intext1

Doch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen davor. Einer von ihnen sagt: Wenn wir so leben wie vor der Corona-Krise, dann könnte die Krise wiederkommen. Das Virus ist noch nicht verschwunden. Und mittlerweile gibt es Varianten des Virus, die ansteckender sind.

Die Expertinnen und Experten erklären, dass vor allem drinnen weiter Masken getragen werden sollten. «Masken sind ein einfacher und wirksamer Schutz, vor allem in Innenräumen», sagte eine von ihnen. Draußen hingegen finden die Forschenden die Masken nicht ganz so wichtig. Dort ist so viel Raum und Luft, dass man sich nicht so leicht anstecken kann. Auch der Gesundheitsminister meint, im Freien könnte die Maskenpflicht bald abgeschafft werden.