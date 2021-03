„Hallo, mein Name ist Shakti O’Connor. Ich bin ein neunjähriges Mädchen, halb irisch und halb deutsch, und lebe in Süddeutschland. Ich habe dieses Buch im März 2020 geschrieben, als der Lockdown begann“, steht auf der Rückseite des Büchleins mit dem Titel „Der Coronavirus“. Und das ist, wie die Großeltern von Shakti den FN verraten haben, nun bei Amazon erhältlich. Der Inhalt: „Lotta und ihr Papa müssen Klamotten kaufen. Doch alles ist wegen dem Coronavirus ausverkauft. Also probieren die ,Schlauen Füchse’ (Lottas Bande) den Coronavirus zu fangen.“