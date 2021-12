Hallo liebe Kinder! Weihnachten ist nicht mehr weit – und trotzdem erscheint einem die Zeit bis zum Fest noch so lange! Findet ihr nicht auch? Daher mache ich jeden Tag, wenn es bereits dunkel ist, einen Spaziergang und bestaune die geschmückten und beleuchteten Häuser. Dann denke ich mir Geschichten über die Familien aus, die darin wohnen. Ob sie einen Baum aufgestellt und was die Kinder in ihre Wunschzettel geschrieben haben. Das ist so schön! Probiert es doch einfach auch mal aus!

