Lesen üben mit einer App

Eine kommt mal im Englischunterricht nicht mit, ein anderer hat Probleme mit den Mathe-Aufgaben. Schulkinder, die sich in einem Fach verbessern wollen, nehmen oft Nachhilfe.

Für Nachhilfe beim Lesen gibt es jetzt auch eine App. Damit bekommen Kinder und Jugendliche Hilfe, die sich gerade in Corona-Zeiten schwer getan haben mit Deutsch.

Über die Lese-App können sich Schulkinder mit Erwachsenen verbinden. Diese bieten in einem Video-Chat Übungsstunden an. So können die Kinder lesen üben. 25 Schulen machen dabei schon mit. Nach den Ferien sollen noch mehr dazukommen.