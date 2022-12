Lernen mit Aha-Effekt

Ausprobieren und spielend lernen – der Experimentierkasten von Kosmos vermittelt Kindern ab sechs Jahren ganz nebenbei naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge, während Spaß und Forscherfreude im Vordergrund stehen. In über 50 Versuchen greift das „Schülerlabor erste und zweite Klasse“ Themen aus dem Sachkundeunterricht auf und erlaubt den Kindern, tiefer in die Inhalte einzutauchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fragen werden beantwortet

Ob Wasser, Luft, die eigenen Sinne oder das Wetter – in der Versuchsstation wird alles ganz genau erforscht und so manche Frage beantwortet. Eine eigene Lochkamera bauen, Flugversuche mit Propeller und Papierflugzeug durchführen oder Salzkristalle unter die Lupe nehmen – im Schülerlabor werden die Kinder beim Basteln, Mischen und Beobachten selbst aktiv. Denn sie verstehen und lernen am besten, wenn sie selbst mit Pipette und Co. hantieren dürfen. Mit anschaulichen und altersgerecht aufgearbeiteten Versuchen experimentieren sich die Kinder durch sieben typische Themen des Sachunterrichts an Grundschulen: Luft, Wasser, Farben, Wetter, Licht und Schatten, Hören und Sehen. Das macht eine Menge Spaß und fördert ganz nebenbei naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen. Abgerundet wird jedes Kapitel durch kleine Aufgaben und Rätsel sowie spannende Nachgehakt-Seiten.

Viel drin

Das Schülerlabor beinhaltet: Versuchsstation, Lupe, Kompass, Blumentöpfchen, Erde-Pellets, Kresse-Samen, Petrischale, Knete, Schlauch, Holzstäbe, Reagenzgläser, Messbecher, Pipetten, Styroporboot, Feder, Färbetabletten, Schnur, Holzperlen, Papierbögen, Stanzbögen, Eiswürfelform, eine farbig illustrierte Anleitung und vieles mehr.