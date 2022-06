Lenny im Experimente-Fieber

In dem Kinderbuch „Regenwürmer im Bauch“ (dtv) von Lydia Ruwe erforscht Lenny so ziemlich alles, was ihm unter die Finger kommt, von Regenwürmern bis zu Mitschülern. Als sein Opa an „Herzschmerz“ stirbt, will er es genauer wissen: Wie ist das eigentlich mit diesen Verliebungen und der großen Liebe? Lenny befragt seine Mitmenschen und macht Experimente, bei denen so ziemlich alles schief geht, was nur schiefgehen kann. So einfach scheint das mit der Liebe nämlich nicht zu sein. Ob Lenny dem großen Geheimnis doch noch auf die Spur kommt?

Witzig, locker und gar nicht peinlich: Das Thema Liebe auf 176 Seiten verpackt in „naturwissenschaftliche“ Experimente. Unterhaltsam schwarz-weiß illustriert von Tine Schulz. Lesealter ab acht Jahren.

