Lautes Gebell

Liebe Kinder, ihr kennt bestimmt das Vorurteil: Hunde mögen keine Briefträger. Aber stimmt das auch? Richtig ist: Viele Hunde bellen einen Postboten oft wie wild an. Aber warum machen Hunde das? Die Erklärung ist (nicht immer, aber oft) laut Hundetrainern diese: Der Postbote sorgt bei dem Vierbeiner für ein Erfolgserlebnis. Er kommt, wird angebellt – und geht dann wieder. Und der Hund? Ist hochzufrieden. Denn sein Gebell hat etwas bewirkt. Die meisten Hunde haben dabei nicht generell etwas gegen den Postboten – sondern gegen Eindringlinge. Was ist also das Klügste, das so ein Postbote tun kann? Na klar: nicht nur Pakete, sondern auch Leckerlis bringen. Dann gibt’s statt Gebell ein freudiges Schwanzwedeln...

