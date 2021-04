Kunst von Zeitgenossen

VFarbige Kreise und Rechtecke an den Wänden oder ein 3D-Bild mit bunten Furchen: Solche Kunst wird gerade in der spanischen Stadt Madrid gezeigt. Denn dort findet eine Messe für zeitgenössische Kunst statt. Zeitgenössische Kunst stammt aus der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Allerdings sollte man diese Zeitangabe nicht allzu genau nehmen. Denn als zeitgenössische Kunst wird auch Kunst bezeichnet, die beispielsweise schon 20 Jahre alt ist. Es geht um aktuelle Kunst und nicht um welche, die schon 100 oder 1000 Jahre alt ist.

