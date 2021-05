Köln bleibt erstklassig

Die Sieger tanzten auf dem Fußballfeld. Die Verlierer hatten Tränen in den Augen. In den Relegations-Spielen zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel haben sich die Kölner durchgesetzt.

AdUnit urban-intext1

Relegation bedeutet: Der Drittletzte aus der Bundesliga tritt in zwei Spielen gegen den Dritten aus der zweiten Liga an. Dabei geht es darum, wer in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen darf. Als Drittletzte der Bundesliga haben die Kölner am Wochenende gerade noch den Abstieg verhindert und bleiben in der ersten Liga.

Dabei hofften die Fans und Spieler aus Kiel schon auf eine Überraschung. Die Mannschaft hatte eine tolle Saison gespielt. Sie warfen sogar Bayern München aus dem DFB-Pokal. Und auch das Hinspiel gegen die Kölner hatten sie mit 1:0 gewonnen.

Doch im Rückspiel war die Mannschaft ohne Chance. Holstein Kiel musste sich mit 1:5 geschlagen geben. Kiels Trainer Ole Werner sagte nach dem Spiel: «Stolz können wir sein auf die gesamte Saison, auch wenn das Ende eins ist, das wir uns anders gewünscht haben.»

AdUnit urban-intext2