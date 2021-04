Klassenzimmer auf dem Meer

Auf einem Segelschiff übers Meer fahren und dabei für die Schule lernen. Das klingt nach einem großen Abenteuer. Für 34 Jugendliche aus Deutschland und Österreich war es das auch. Sie waren mehrere Monate an Bord des Ausbildungsschiffes «Thor Heyerdahl». Das Projekt heißt «Klassenzimmer unter Segeln».

AdUnit urban-intext1

Am 18. Oktober war der Dreimaster mit den Schülerinnen und Schülern in Kiel im Norden Deutschlands in See gestochen. Von dort ging es weiter zu verschiedenen Inselgruppen im Atlantischen Ozean. Auch Ausflüge auf die Inseln gehörten dazu.

So ein Abenteuer ist alles andere als günstig, mehrere Tausend Euro pro Monat. Auf anderen Schiffen gibt es ähnliche Angebote. Die «Thor Heyerdahl» kam am Sonntag wieder in Kiel im Hafen an. Dort wurden die Mädchen und Jungen von ihren Eltern abgeholt. Ihnen haben sie sicher eine Menge zu erzählen.