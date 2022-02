In den Songs findet man sich wieder

Der Singer-Songwriter Pohlmann wurde mit seinem Mega-Hit „Wenn jetzt Sommer wär“ bekannt. Nachdem er bei der erfolgreichen „Unter meinem Bett“-Reihe mit Songs vertreten war, erschien nun sein erstes Kinderlieder-Album „Dingoingo“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pohlmann ist es gelungen, authentische Lieder aus dem Kinderalltag zu schreiben, die relevante Themen ansprechen, Spaß machen und ins Ohr gehen. Es geht um das Streiten und das Vertragen, etwas ausprobieren und stolz darauf zu sein, was man geschafft hat. Und um Kissenschlachten! Vieles ist am Anfang vielleicht schwer, wird dann aber „BabyEierLeicht“. Vieles kann man so gut, dass man Oma, Opa, Mama und Papa immer zurufen möchte: „Schaut doch mal her!“ Ermutigend und mit Humor vermittelt der Song „Nöö Misjööö“ Kindern Fremden nicht alles zu glauben, nicht mit ihnen zu gehen, sondern klar zu sagen: „Passen Sie bloß auf, ich weiß mich wohl zu wehren!“ Tiere dürfen natürlich auch nicht fehlen und so finden sich neben seinen bereits bekannten Songs vom „Maulwurf“ und dem „Wespenlied“ viele Schmetterlinge, Hummeln und Ponys in den Liedern. „Emma“ das Pony hat genug davon, auf dem Rummelplatz im Kreis zu laufen: Sie zettelt einen Aufstand an und flieht mit ihren Freunden. „Plüschmors und Bottervogel“ streiten sich erst um den besten Platz und die besten Blüten, stellen dann aber fest: „Ja, hier auf der Reeperbahn wächst der schönste Löwenzahn / Und auf dieser Blume hier teil ich den Honig gern mit dir“. Wahl-Hamburger Pohlmann lässt dabei ganz gekonnt Plattdeutsch in das Lied einfließen. Zusammen mit Lina Maly hat er einen zauberhaften Song über die Faszination von Schmetterlingen geschrieben.

Die Musik reicht von leisen, einfühlsamen Tönen bis zu temporeichen, wilden Stücken, bei denen laut mitgesungen werden wird. Sein unverkennbarer Stil und seine markante Stimme geben den Songs eine persönliche Note. Ein Album nicht nur für Kinder, sondern auch für ihre Eltern, die sich in den Songs ebenfalls wiederfinden werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2