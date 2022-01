Im Notfall durchbeißen

Hallo liebe Kinder! Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet! Bei mir hätte es ein bisschen besser anfangen können – ich habe nämliches schlimmes Zahnweh. Ob ich an den Feiertagen zu viel Süßes genascht habe? Meine Freunde haben viele Tipps auf Lager, wie ich mein Zahnweh lindern könne, die ich natürlich alle gleich ausprobiere: eine Mundspülung mit Kamillentee (kann man machen) oder mit einer Salzlösung (Igitt!) oder aber einen Eisbeutel auf die Wange legen (aber der ist einfach nur kalt). Alternativ ginge auch ein Säckchen mit Zwiebel- oder Knoblauchstückchen – aber da ist mir der Geruch echt zu heikel! Immerhin lenkt mich das alles etwas von den Schmerzen ab. Am Ende hilft doch nur der Doc, denn er unternimmt etwas gegen die Ursache. Also Zähne zusammenbeißen – so sagt man – und durch!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1