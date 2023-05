Liebe Kinder, heute ist endlich der Tag gekommen! An diesem Samstag wird Charles III. zum König von Großbritannien gekrönt. Ich will dieses historische Ereignis unbedingt im Fernsehen sehen. So was sieht man nicht alle Tage. Und all die Promis, die da dabei sind... Nun sitze ich da und trinke – ganz im britischen Stil – Tee. Doch es ist nicht nur ein Tag, sondern ein Krönungswochenende: Am Sonntag gibt es ein großes Konzert zur Feier. Das wird ein langes Königswochenende!

