Helau und Alaaf

Hallo liebe Kinder! Es macht einfach Spaß, sich zu verkleiden. Noch toller ist es, wenn man das Kostüm selbst genäht hat. An Ideen mangelt es mir nicht, aber nun muss ich mich langsam entscheiden: Gehe ich als cooler Cowboy oder als niedliches Einhorn? Ganz klassisch als Pirat? Oder wie wär’s mit Astronaut? Ein Raumfahreranzug! Das ist es! Und was findet ihr toll? Malt es doch auf und schmickt mir die Bilder als jpg-Datei per E-Mail an fraenky@fnweb.de zu. Gerne dürft ihr mir natürlich auch jedes andere Gemälde zukommen lassen, damit jede Woche so eine schöne kunterbunte Seite wie heute entsteht. Helau!!!

